Володимиру Зеленському зробили тест на коронавірус

Новини України:Також було протестовано інших перших осіб держави.

Президенту України Володимиру Зеленському робили тест на коронавірус. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді".

Він зазначив, що всім, хто перетинався з нардепом Сергієм Шаховим, який був заражений Covid-19, робили тестування, в тому числі президенту і прем'єр-міністру.

"І президенту зробили, керівнику Офісу, заступникам зробили. Я поясню: треба було зробити тестування, тому що це були контактні особи, які контактували з одним з перших випадків в Києві, яким був депутат Шахов", - зазначив він.

Тимошенко додав, що тестування робили відразу, щоб зрозуміти, що робити, в разі підтвердження, були б інші заходи безпеки щодо карантину в ОПУ.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качур заявив, що у восьми народних депутатів підтверджений діагноз коронавірус.

Разом з тим, від Covid-19 вилікувався народний депутат від "СН" Руслан Горбенко. Його повинні виписати з лікарні.

Також повідомлялося про одужання першого нардепа, який заразився коронавірусом, Сергія Шахова. Він був госпіталізований 21 березня.