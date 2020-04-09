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Уряд змінив правила обсервації

Уряд змінив правила обсервації
20:13 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: Twitter

Новини України:Уряд прийняв рішення, що утримання на обсервації осіб, які прибули з районів пандемії коронавірусу є безкоштовним, а за харчування має платити місцева влада.

Про це йдеться у постанові Кабміну.

Зокрема, встановлено, що за доставку на обсервацію осіб та організацію їхнього харчування відповідає місцева влада.

"Витрати на проживання осіб в обсерваторах (ізоляторах) можуть здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів (у тому числі за рахунок резервних фондів цих бюджетів). Відшкодування витрат місцевих бюджетів на проживання осіб в обсерваторах (ізоляторах) може здійснюватися за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету у розмірі фактично здійснених витрат, але не більше сум витрат державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"", - йдеться у документі.

Також передбачено, що супроводом транспорту до місць обсервації та порядок на території обсерваторів забезпечують МВС, Нацполіція і Національна гвардія.

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Адміністрація місця обсервації забезпечує підготовку місця обсервації до прийому осіб та створення умов їх перебування. Вона зобов'язана контролювати дотримання вимог інфекційного контролю, забезпечення засобами індивідуального захисту персоналу, який обслуговує осіб, які перебувають на обсервації.

Громадянам, що перебувають в ізоляторах на обсервації, дозволено передавати продукти, крім алкоголю.

Доставка осіб, які пройшли обсервацію, до місця проживання проводиться за їхній рахунок.

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Кабмин, Закони, Кабінет міністрів, Депутати, Уряд України.
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