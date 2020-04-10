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П'ятниця, 10.04.2020
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Прем’єр та міністр фінансів беруть участь у нараді лідерів фракцій ВР

Прем’єр та міністр фінансів беруть участь у нараді лідерів фракцій ВР
10:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Розпочалось засідання голів фракцій та груп з керівництвом парламенту.

Керівництво Верховної Ради 10 квітня проводить нараду з лідерами депутатських фракцій, у якій беруть участь Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко. Про це повідомив заступник голови фракції «Голос» Ярослав Железняк у Facebook.

«Розпочалось засідання голів фракцій та груп з керівництвом парламенту. Поки обговорюємо питання бюджету. Крім керівництва фракцій і парламенту, голів профільних комітетів, присутні Прем’єр-міністр та міністр фінансів», – написав депутат.

Водночас, як повідомив журналістам прессекретар партії «Голос» Ярема Дух, під час цієї наради заплановане обговорення порядку денного позачергового засідання ВР, що має відбутися 13 квітня.

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«Фракція "Голосу" наполягатиме, щоб на позачерговому засіданні обов'язково розглянули "банківський" закон», – додав Дух.

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Все по темі:

Марченко, Верховна Рада, Мінфін, Шмигаль, Міністр фінансів.
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