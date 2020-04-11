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Венедіктова до кінця місяця заслугає звіти усіх регіональних прокуратур

Венедіктова до кінця місяця заслугає звіти усіх регіональних прокуратур
07:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Заслуховує генеральний прокурор також стан розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень у кожному регіоні.

До кінця місяця генеральний прокурор Ірина Венедіктова заслухає звіти про результати роботи всіх регіональних прокуратур. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розпочала зустрічі з керівництвом регіональних прокуратур для вивчення результатів їх роботи щодо виконання покладених функцій та впливу на забезпечення законності в І кварталі 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, кожен обласний прокурор звітує про координацію протидії злочинності, зокрема, корупційним правопорушенням, а також про захист інтересів держави та відшкодування збитків, завданих неправомірними діями.

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"Офіс генерального прокурора планує ґрунтовно проаналізувати ефективність діяльності всіх прокуратур, наявні позитивні і негативні тенденції та визначити проблеми в організації роботи підрозділів на місцях і шляхи їх вирішення. Також під час таких звітних нарад будуть розглянуті питання, які набули суспільного резонансу та перебувають під пильною увагою громадськості", - наголосили у відомстві.

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Прокуратура, Генпрокурор, Регіони, Венедіктова.
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