У Раді зареєстрували законопроект про ветеринарну медицину

Новини України:У законопроєкті враховано вимоги понад десяти актів Європейського Союзу, що створює законодавче підґрунтя для подальшої реалізації Угоди про асоціацію з ЄС.

У Верховній Раді під №3318 зареєстровано законопроєкт «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин», що передбачає реформування ветеринарної медицини та суміжних з нею сфер діяльності. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

«9 квітня у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт № 3318 «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин», який передбачає реформування такого важливого напрямку, як ветеринарна медицина, а також інших суміжних з ним сфер – сфери виробництва, реєстрації, обігу і застосування ветеринарних препаратів», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, проєктом закону врегульовується питання щодо застосування протимікробних препаратів, що запобігатиме поширенню антибіотикорезистентності серед тварин та покращить епізоотичну ситуацію в Україні; благополуччя сільськогосподарських тварин і створення для них належних умов утримання і забою; реєстрації і обігу ветеринарних препаратів; зменшення кількості ветеринарних документів, що спростить умови господарської діяльності в галузі тваринництва; впровадження безстрокової реєстрації ветеринарних лікарських засобів; спрощення ввезення живих тварин на територію України у певних випадках; підвищення відповідальності за порушення законодавства у сфері ветеринарної медицини та благополуччя тварин; розвитку приватної ветеринарної медицини на селі тощо.

Крім того, законопроєктом пропонується запровадити видачу відповідних ветеринарних документів і рецептів як в паперовій, так і в електронній формі. При цьому скорочується строк на прийняття рішення про видачу або відмову у видачі таких документів з одного місяця до одного дня.

На думку фахівців міністерства, ухвалення законопроєкту сприятиме покращенню ветеринарно-санітарної та епізоотичної ситуації в Україні, підвищенню ефективності державного управління системою ветеринарної медицини, створенню кращих умов господарювання в галузі тваринництва, нарощенню українського експорту продукції тваринництва, а також опосередковано матиме позитивний вплив на здоров’я людей та створення нових робочих місць в галузях, пов’язаних з ветеринарною медициною, та стане важливою передумовою сталого розвитку агропромислового комплексу, у тому числі тваринництва і харчової промисловості.

Як повідомлялося, розробка законопроєкту №3318 тривала з 2017 року і була активізована в останні декілька місяців. До робочої групи розробників при Мінекономіки увійшло широке коло зацікавлених сторін: народні депутати України, фахівці Мінекономіки, Держпродспоживслужби, експерти проєкту ЄС «Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні», науковці, лікарі ветеринарної медицини, виробники та імпортери ветеринарних препаратів, виробники харчових продуктів, а також представники бізнес-асоціацій.