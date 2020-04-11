Під час НС буде вводитися комендантська година

Новини України:У той же час в умовах надзвичайної ситуації допускаються обмеження роботи громадського транспорту, підприємств та організацій.

Рішення комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо обмеження свободи пересування громадян в окремих регіонах України мають рекомендаційний характер, адже комендантську годину можливий лише за умови введення режиму надзвичайного стану, повідомила прес-служба МВС.

"Постановою Кабінету Міністрів України та постановою головного державного санітарного лікаря України прийнято ряд карантинних заходів та рекомендацій для попередження поширення коронавирусной інфекції. Поліція і Нацгвардія насамперед проводить широку роз'яснювальну та профілактичну роботу серед громадян про необхідність їх дотримання", - наголошується в повідомленні.

"У той же час в ряді регіонів місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про тимчасову заборону громадянам виходити з дому (з 13 години 11 квітня по 06 годину ранку 13 квітня). Втім, це рішення комісії носить виключно рекомендаційний характер, адже комендантську годину можливий тільки за умови введення правового режиму надзвичайного стану", - пояснили в Управлінні комунікації Національної поліції України.

Нагадаємо, в трьох областях України для стримування поширення коронавіруса розглядається можливість введення комендантської години (Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській).