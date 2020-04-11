Скачать
Субота, 11.04.2020
Boeing звільняє близько 2300 своїх працівників через кризу
Boeing звільняє близько 2300 своїх працівників через кризу
Важлива інформація за 11 квітня: коронавірус в Україні та світі
Важлива інформація за 11 квітня: коронавірус в Україні та світі
Перенесено турнір WTA у Монреалі через пандемію
Перенесено турнір WTA у Монреалі через пандемію
Швидче за все українці вийдуть з карантину влітку
Швидче за все українці вийдуть з карантину влітку

Як Зеленський відреагував на петицію, щодо повернення Супрун на стару посаду

Як Зеленський відреагував на петицію, щодо повернення Супрун на стару посаду
18:07 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:За словами Зеленського, Степанов пріоритетами у своїй діяльності на посаді міністра визначив боротьбу з коронавірусом та продовження медичної реформи.

Президент України Володимир Зеленський відповів на розміщену на сайті глави держави електронну петицію з проханням повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров’я.

У своїй відповіді президент висловив вдячність усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію та розуміння необхідності продовження трансформації галузі охорони здоров’я, особливо в цей надзвичайно складний час, у зв’язку із пандемією коронавірусу COVID-19.

Водночас Зеленський нагадав, що постановою Верховної Ради від 30 березня 2020 року міністром охорони здоров’я призначено Максима Степанова.

"Стосовно продовження медичної реформи інформую, що з 1 квітня 2020 року в країні, відповідно до закону України від 19.10.2017 № 2168 «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», стартувала програма медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги", - додав президент.

Під час НС буде вводитися комендантська година

У свою чергу, за словами Зеленського, Степанов пріоритетами у своїй діяльності на посаді міністра визначив боротьбу з коронавірусом та продовження медичної реформи, оскільки здоров’я людини є одним із головних пріоритетів розвитку країни.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МОЗ, Петиция, Верховна Рада, Супрун, Україна.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Лазарева субота 2020: історія свята, прикмети, що не можна робити
02 Розпочалась реконструкція стадіону "Металург" у Кривому Розі
03 7 стильних образів на сезон весна-літо 2020 (Фото)
04 WBC поки не прийняла остаточного рішення про повернення Хейні звання чемпіона
05 "Барселона" проведе обмін футболістів з клубом "Манчестер Сіті"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Як Зеленський відреагував на петицію, щодо повернення Супрун на стару посаду
Як Зеленський відреагував на петицію, щодо повернення Супрун на стару посаду
Зеленський планує відвідати Бердянськ
Зеленський планує відвідати Бердянськ
У Білорусі не впевнені в ефективності російських тестів
У Білорусі не впевнені в ефективності російських тестів
Стриманий та практичний манікюр ідеально підійде на карантині (Фото)
Стриманий та практичний манікюр ідеально підійде на карантині (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся