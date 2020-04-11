Як Зеленський відреагував на петицію, щодо повернення Супрун на стару посаду

Новини України:За словами Зеленського, Степанов пріоритетами у своїй діяльності на посаді міністра визначив боротьбу з коронавірусом та продовження медичної реформи.

Президент України Володимир Зеленський відповів на розміщену на сайті глави держави електронну петицію з проханням повернути Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров’я.

У своїй відповіді президент висловив вдячність усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію та розуміння необхідності продовження трансформації галузі охорони здоров’я, особливо в цей надзвичайно складний час, у зв’язку із пандемією коронавірусу COVID-19.

Водночас Зеленський нагадав, що постановою Верховної Ради від 30 березня 2020 року міністром охорони здоров’я призначено Максима Степанова.

"Стосовно продовження медичної реформи інформую, що з 1 квітня 2020 року в країні, відповідно до закону України від 19.10.2017 № 2168 «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», стартувала програма медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги", - додав президент.

У свою чергу, за словами Зеленського, Степанов пріоритетами у своїй діяльності на посаді міністра визначив боротьбу з коронавірусом та продовження медичної реформи, оскільки здоров’я людини є одним із головних пріоритетів розвитку країни.