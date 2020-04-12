Доопрацювали законопроект про зміни до держбюджету

Новини України:У Верховній Раді України зареєстрували доопрацьований законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Як зазначається в поданні Комітету з питань бюджету, підготовка документа на повторне перше читання відбувалась за скороченою процедурою, включаючи скорочення наполовину строків подання пропозицій та внесення альтернативних законопроєктів.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №3276 про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня відправила на доопрацювання. Щоб ухвалити проєкт, депутатам не вистачило кількох голосів.

Законопроєктом пропонувалося скоротити доходи держбюджету на 122,9 млрд грн (із 1,096 трлн гривень до 972,6 млрд гривень), а витрати збільшити на 79 млрд грн (із 1,184 трлн гривень до 1,263 трлн гривень). Граничний дефіцит бюджету пропонувалося збільшити в 3,1 раза — з 96,3 млрд гривень до 298,4 млрд гривень. Передбачалося створення Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 в обсязі 97,1 млрд грн.

Як зазначається в поданні Комітету з питань бюджету, підготовка документа на повторне перше читання відбувалась за скороченою процедурою, включаючи скорочення наполовину строків подання пропозицій та внесення альтернативних законопроєктів.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №3276 про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня відправила на доопрацювання. Щоб ухвалити проєкт, депутатам не вистачило кількох голосів.

Законопроєктом пропонувалося скоротити доходи держбюджету на 122,9 млрд грн (із 1,096 трлн гривень до 972,6 млрд гривень), а витрати збільшити на 79 млрд грн (із 1,184 трлн гривень до 1,263 трлн гривень). Граничний дефіцит бюджету пропонувалося збільшити в 3,1 раза — з 96,3 млрд гривень до 298,4 млрд гривень. Передбачалося створення Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 в обсязі 97,1 млрд грн.