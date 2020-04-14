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Позачергове засідання Ради планують провести 16 квітня

Позачергове засідання Ради планують провести 16 квітня
18:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:14 квітня заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк і співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко повідомили, що позачергове пленарне засідання, заплановане на 15 квітня, не відбудеться.

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради, на якому депутати планують ухвалити зміни до Регламенту щодо спрощення розгляду поправок до законопроєктів, має відбутися 16 квітня. Про це повідомила заступниця голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Позачергове засідання відбудеться Ради заплановане на четвер, 16 квітня. Про це депутатам нашої фракції повідомив її голова Давид Арахамія", – зазначила депутатка.

За її словами, до порядку денного цього засідання планують включити законопроєкт №1043 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури", яким пропонується спрощення процедури розгляду проєктів законів у другому читанні.

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"Так, розглядатиметься законопроєкт №1043. Сьогодні його підтримав Регламентний комітет із відповідною поправкою про спеціальну "антиспам-процедуру", – додала Кравчук.

Раніше вона уточнювала, що ці зміни до Регламенту передбачають: у випадку, коли до законопроєкту вноситься більше поправок, ніж у ньому є пунктів, але не менше 500 поправок, він може розглядатися за спеціальною процедурою. Її може ініціювати не менше 150 депутатів, які звертаються з таким клопотанням до Голови ВР. Рішення ж про розгляд за спецпроцедурою може прийняти лише парламент – 226 голосами. Така процедура означає, що кожна фракція та група може наполягати на розгляді п’яти поправок, а депутат – на розгляді однієї, неврахованої комітетом, поправки.

Як повідомлялося, у понеділок, 13 квітня, голова підкомітету з питань міжнародного партнерства та співробітництва щодо реалізації антикорупційної політики у фінансовій, агропромисловій і енергетичній сферах Комітету ВР з питань антикорупційної політики Іван Шинкаренко (фракція "Слуга народу") в ефірі одного з телеканалів повідомив, що наступне позачергове засідання Ради може відбутися 15 квітня.

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Геращенко, Верховна Рада, Регламент, Засідання Ради, Ярослав Железняк.
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