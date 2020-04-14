Арахамія: Раду скличуть у четвер

Новини України:Арахамія підтвердив, що у вівторок увечері був присутній на терміновій нараді в уряді з Прем'єр-міністром.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія за результатами наради в Кабміні повідомив, що прийнято рішення провести ще одне позачергове засідання Верховної Ради у четвер, 16 квітня, для розгляду законопроекту про боротьбу з "поправочним спамом".

Про це Арахамія заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок, 14 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми обговорювали питання, пов'язане з Верховною Радою, з ще однією позачерговою сесією. Ми зараз працюємо в режимі позачергових сесій. Для того, щоб зрозуміти, чи відпускати депутатів зараз на свята у свої регіони чи їх затримати для того, щоб провести ще одну позачергову сесію. Прийняли рішення на післязавтра, у четвер зробити ще одну позачергову сесію, де основним питанням поставити зміни до Закону Про Регламент для того, щоб боротися з так званим "правкотероризмом", який останнім часом охопив Верховну Раду", - сказав Арахамія.

Він додав, що засідання ініціює Президент.

"Ініціюватиме Президент. Підтвердимо це вже фінально - це на 90% вже приблизно ми сформувалися – але фінально підтвердимо завтра вранці. Якщо все гаразд, то Президент відправляє лист на Голову Верховної Ради і, власне кажучи, через добу можна проводити позачергову сесію", - сказав депутат.

Арахамія також зазначив, що засідання парламенту не можна буде зібрати раніше, ніж на 12:00, оскільки до цього часу на телеканалі "Рада" транслюють телеуроки для школярів.

Як раніше повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков спрогнозував, що засідання ВР планується або наприкінці цього тижня, або на початку наступного.