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Разумков назвав дві дати, коли може зібратись позачергова Рада

Разумков назвав дві дати, коли може зібратись позачергова Рада
20:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:На позачерговому засіданні може бути розглянуто законопроєкт про зміни до Регламенту щодо боротьби з "поправочним спамом".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує, що наступне позачергове засідання парламенту відбудеться наприкінці поточного тижня або на початку наступного. Про це спікер заявив у ефірі телеканалу "Україна 24" у вівторок, 14 квітня.

"Засідання планується або в кінці цього тижня, або на початку наступного. Я думаю, що об'єктивно – це або четвер (16 квітня - ред.) або середа (22 квітня - ред.), тому що понеділок – вихідний, депутатам потрібно буде повернутися після Великодня з округів. Адже депутати продовжують працювати, особливо мажоритарники на своїх округах. Хоча це стосується не тільки мажоритарників…" - сказав Разумков.

"Тому якщо ми говоримо про зміни до Регламенту - це теж один із варіантів, який, можливо, буде розглядатися Верховною Радою України. Якщо ми говоримо про зміни до Регламенту, це також друге читання, тут буде багато залежати від формування порядку денного. Можливо, лише це питання буде, можливо - декілька питань. Я думаю, що це або наприкінці цього тижня або на початку наступного тижня може ще бути додаткове позачергове засідання, на якому розглядатиметься, я думаю, декілька питань, в тому числі, можливо, питання Регламенту", - сказав Разумков.

Позачергове засідання Ради планують провести 16 квітня

Він зазначив, що один з таких законопроєктів - №1043.

"Є декілька пропозицій – їх подавали різні політичні партії та групи. Так само і від "Слуги народу" була пропозиція. Одним із ключових механізмів є питання розгляду законопроєкту №1043. Він був пов'язаний саме з боротьбою проти спаму. Це непроста процедура, яка сто відсотків збереже можливість використання демократичних принципів у парламенті, однак так само буде слугувати достатньо непоганим запобіжником щодо правок. Тому зараз ми розглядаємо з вами закон про банки так званий, завтра буде інший, післязавтра ще інший. І до кожного буде збільшуватися… І після цього ми просто прийдемо до того, що парламент перестане функціонувати. Це, м'яко кажучи, нелогічно, некоректно і по відношенню до виборців у тому числі", - зазначив спікер.

Разумков також розповів, яку процедуру передбачає законопроєкт №1043.

"Я можу декілька слів сказати і про цю процедуру, як пропонується. Якщо правок більше, ніж 500, тоді з'являєтья можливість розглядати за спеціальною процедурою – це 150 підписів народних депутатів. Після цього необхідне голосування Верховної Ради України, рішення Верховної Ради України – це 226 голосів. І після цього визначає кожна фракція по 5 правок від неї, депутати позафракційні – по одній правці. Зводиться спеціальна таблиця, яка розглядатиметься в залі Верховної Ради. Сама процедура розтягується на майже два тижні", - розповів Голова ВР.

Як повідомлялося, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Голова Верховної Ради підписав закон про ринок землі

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

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Верховна Рада, Разумков, Позачергове засідання, Позачергова Рада.
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