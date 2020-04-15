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Володимир Зеленський: 20-ті числа квітня будуть ключові для українців

Володимир Зеленський: 20-ті числа квітня будуть ключові для українців
07:30 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новини України:Президент відзначив стабілізацію ситуації з COVID-19 в країні, проте "розслаблятися зарано і небезпечно".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для України 20-ті числа квітня будуть ключовими в питанні протидії епідемії коронавірусу. Про це він заявив у своєму відеозверненні, розміщеному на сторінці Офісу президента у Facebook.

"Аналізуючи статистику захворілих в Україні в останні дні, можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося - і завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати. Маємо чітко усвідомити: розслаблятися зарано. Розслаблятися дуже небезпечно", - заявив він. "Якщо Італія та Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий визначальний період – це саме 20-ті числа квітня", - наголосив глава держави.

Саме тому, за словами президента, дуже важливо кожному українцю на Великдень залишатись вдома.

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Нагадаємо, що в Україні станом на ранок 14 квітня зафіксовано 3 тис. 372 випадки коронавірусної хвороби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 людей, з них 51 чоловік та 47 жінок. Загалом 119 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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Президент, Зеленский, Пандемия, Україна, Коронавірус.
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