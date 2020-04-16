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Україна здійснила обмін полоненими на Донеччині

Україна здійснила обмін полоненими на Донеччині
20:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини України:У результаті обміну утримуваними особами в четвер, 16 квітня, українська сторона передала 14 осіб, ще четверо людей відмовилися брати участь в обміні.

Про це кореспондента Укрінформу повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"По першому пункту - ми отримали дев'ятьох громадян, віддали десятьох, один громадянин відмовився повертатись до тієї сторони. По другому - одинадцять громадян було отримано нашою стороною, чотирьох було передано тій стороні. Ще троє відмовились уже у Щасті переходити до тієї сторони. Таким чином, 20 наших бранців ми отримали, 14 було передано і 4 особи відмовились переходити", - зазначили у пресслужбі відомства.

Як повідомлялося, у четвер відбувся обмін утримуваними особами. На підконтрольну Україні територію повернулися 20 громадян, яких утримували в ОРДО та ОРЛО, серед них двоє військових. Після повернення наші громадяни обов’язково пройдуть процедури обсервації та перевірки.

Обмін було здійснено у пункті пропуску "Майорське" на Донеччині та у районі міста Щастя на Луганщині.

Взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у межах формату "всіх на всіх". Уперше Україна під час обміну повернула більше осіб, ніж передала.

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Це вже третій обмін за останні сім місяців. Попереднє взаємне звільнення осіб відбулося у грудні 2019 року, тоді додому повернулося 76 українців.

В Офісі Президента України заявили, що переговори про звільнення тих, кого утримують на території окупованого Криму та в РФ, тривають.

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АТО, Війна, Обмін полоненими, Полонені, Солдати, Воїни.
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