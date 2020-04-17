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Генсек ООН Антоніу Гутерріш привітав обмін полоненими на Донбасі

Генсек ООН Антоніу Гутерріш привітав обмін полоненими на Донбасі
07:40 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Раніше обмін утримуваними особами привітали у ЄС, ОБСЄ а також спільну заяву зробили у Парижі та Берліні.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав обмін утримуваними особами на Донбасі. Відповідне повідомлення поширив речник Генсека ООН Стефан Дужаррік, передає УНН.

“Генеральний секретар вітає сьогоднішнє взаємне звільнення і обмін ув’язненими в зв’язку з конфліктом на сході України”, - написав речник Генсека.

Гутерріш сподівається, що “ця важлива гуманітарна діяльність напередодні православного Великодня послужить позитивним кроком на шляху до досягнення більшого прогресу, включаючи постійне припинення вогню у відповідності з його глобальним закликом, а також сприятиме подальшому розведенню сил і надання безперешкодного гуманітарного доступу через лінію дотику”.

“Генеральний секретар настійно закликає всі відповідні сторони прийняти подальші заходи в цьому дусі в рамках триваючих мирних зусиль „Нормандської четвірки“, Тристоронньої контактної групи, ОБСЄ та інших суб’єктів з метою забезпечення прогресу в здійсненні Мінських угод”, - йдеться у повідомленні.

Україна здійснила обмін полоненими на Донеччині

Як повідомлялось, 16 квітня на сході України відбувся обмін утримуваними. У його результаті вдалося звільнити 20 українських громадян. При цьому на окуповані території виїхали 14 громадян.

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ЄС, Генсек ООН, Антониу Гутерриш, ДНР, ЛНР, Великдень, ОБСЄ, Обмін, Донеччина, Полонені, В'язні, Домовленості.
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