Шмигаль: Євроінтеграція України буде пріоритетом Хорватії під час головування в ЄС

Новини України:У ході розмови українська сторона запропонувала підписати угоду про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС під час саміту «Східного партнерства».

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що інтеграція України до Європейського Союзу залишиться одним з пріоритетних питань в рамках головування Хорватії в ЄС.

На цьому він наголосив під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем, повідомляється на Урядовому порталі.

«Україна налаштована на подальшу роботу над імплементацією Угоди про асоціацію та секторальну інтеграцію з ЄС відповідно до засад та пріоритетів 6-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбулося 28 січня цього року», – сказав Шмигаль.

Серед пріоритетів він назвав видимий прогрес у поглибленні секторальної інтеграції у сферах цифрового ринку, митного співробітництва, енергетики, галузі юстиції, свободи і безпеки та модернізацію Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ).

Прем'єр-міністр України висловив сподівання, що після скасування всіх обмежувальних заходів, пов’язаних з епідемією, відбудеться експертна місія з попереднього оцінювання української інфраструктури якості.

«Ми прагнемо прискорити процес переходу до офіційних переговорів щодо укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA)», – відзначив Шмигаль.

Крім того, сторони обговорили програму співпраці з НАТО та аспекти інтеграції до Альянсу.

«Набуття членства в НАТО є стратегічним курсом України, закріпленим у Конституції. Сьогодні ми зосереджені на практичних аспектах інтеграції до Альянсу. Досягнення взаємосумісності зі збройними силами країн-членів Альянсу є одним з таких пріоритетів, який досягається шляхом проведення оборонної реформи. Ми покладаємося на підтримку Хорватії за цим напрямом», – відзначив глава українського уряду.

Сторони домовилися продовжувати активний розвиток двостороннього співробітництва та після скасування карантинних обмежень здійснити офіційні візити до столиць обох держав.

Як повідомлялося, Хорватія 1 січня 2020 року розпочала піврічне головування в Раді ЄС, головним гаслом якого є «Сильна Європа у світі викликів».