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Неділя, 19.04.2020
У Кабміні сьогодні розробляють план виходу з карантину
У Кабміні сьогодні розробляють план виходу з карантину
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У Кабміні сьогодні розробляють план виходу з карантину

У Кабміні сьогодні розробляють план виходу з карантину
07:55 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Він пояснив, що у Кабміні зацікавлені в якнайшвидшому поверненні до нормального життя.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже дав команду розробити конкретний план виходу з карантину і повернення суспільства до нормального життя. Про це розповів віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

 "Прем'єр-міністр вже давно дав команду і сьогодні вже кожен міністр думає над тим, як, яким чином і з яким протоколом ми виходитимемо з карантину. Попри важливість всіх обмежень сьогодні, ми розуміємо, що рано чи пізно нам доведеться це робити. Тому сьогодні вже пишуться "програми" виходу з карантину. Коли б не був цей день "Ч", коли ми вирішимо, що можна поступово виходити з карантину, у нас вже буде прописаний чіткий план, які галузі починають працювати, хто в зоні ризику залишається ще вдома, як відкриватимуться дитячі садки, як відновлюватиме роботу транспорт тощо", – повідомив Резніков.

Він пояснив, що у Кабміні зацікавлені в тому, щоб «якомога швидше знову оживити наше життя, щоб економіка швидше піднімалася з того складного становища, куди вона вже пірнула". За його словами, щодо цього питання наразі уряд активно взаємодіє з західними партнерами, проговорюється міжнародно-технічна допомога, фінансування і гранти.

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"Найбільше навантаження, напевно, у п'яти міністерств. Міністерство охорони здоров'я – це зрозуміло. Мінфін – у них сьогодні головний біль, де взяти гроші на забезпечення, Мінекономрозвитку – як заробити гроші в майбутньому і зберегти торговий баланс. Це МВС – зрозуміло, бо силами МНС, Нацгвардії, Нацполіції і Прикордонної служби забезпечується сьогодні маса завдань. І Мінрегіонбуд – питання обсервації, взаємодії з органами місцевої влади, обласними та районними адміністраціями. Прем'єр-міністр – номер один, на ньому вся відповідальність. І п'ять героїв – це Степанов, Петрашко, Марченко, Аваков і Чернишов. Це сьогодні головні наші атланти, які тримають це небо, а ми вже їм там тихенько підносимо набої і допомагаємо", – розповів про своє бачення ситуації Резніков.

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Кабмин, План, Карантин, Закони, Кабінет міністрів, Шмигаль, Вихід з карантину.
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