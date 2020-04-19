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Неділя, 19.04.2020
Єрмак провів нараду стосовно пожеж і карантину на Великодні свята
Єрмак провів нараду стосовно пожеж і карантину на Великодні свята
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Єрмак провів нараду стосовно пожеж і карантину на Великодні свята

Єрмак провів нараду стосовно пожеж і карантину на Великодні свята
00:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Триває позмінна робота сил ДСНС, Національної гвардії, працівників лісгоспів, державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак за дорученням глави держави провів нараду щодо боротьби з пожежами на території Житомирської та Київської областей і забезпечення виконання вимог карантину під час святкування Великодня. У ній узяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко та голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко, повідомляє пресслужба ОП.

"Андрій Єрмак особливо наголосив на важливості координації вертикалі державних адміністрацій та органів Національної поліції для безпечного та спокійного проведення такого важливого для багатьох громадян свята", - зазначається у повідомленні.

Учасники наради детально обговорили підготовку до відзначення Великодня в Україні, зокрема протиепідемічні заходи та питання забезпечення громадського порядку.

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Окремо учасники наради обговорили питання прискорення виконання рішення про закриття ринків, адже в чотирьох областях України деякі ринки частково продовжують працювати, поінформували в ОП.

Голова Житомирської ОДА, який приєднався до наради за допомогою відеозв’язку відразу після обльоту на гелікоптері території лісової пожежі, доповів про поточну ситуацію. За його інформацією, в суботу ведеться робота з локалізації чотирьох невеликих осередків займання.

За словами очільника ОДА, найбільш ефективно допомагає приборкати полум’я авіаційна техніка – літаки, гелікоптери та дрони Національної гвардії. У разі потреби до гасіння пожеж буде додатково залучено кілька літаків.

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Як повідомлялося, 4 квітня до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Далі пожежа розповсюджувадася окремими осередками, до гасіння було залучено авіацію. 14 квітня виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов зазначив, що пожежу в Чорнобильській зоні відчуження вдалося загасити. Водночас, за інформацією Державного агентства з управління Зоною відчуження, було виявлено два нові займання.

13 квітня уряд виділив 44,86 млн грн з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в Чорнобильській зоні відчуження. Наразі в Зоні відчуження гасять осередки тління сухої трави, пнів та деревини.

У Житомирській області рятувальники та працівники лісових господарств третій день гасять масштабну лісову пожежу, до рятувальних робіт долучилась армія. Наразі залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, а на 4 незначних осередках тривають роботи щодо обмеження їх поширення.

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Карантин, Великдень, Пожежі, Нарада, Єрмак.
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