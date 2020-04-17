Зеленський змінив посла України в Пакистані

Новини України:Перед цим Президент підписав указ щодо звільнення Володимира Лакомова, який обіймав посаду посла з 2011 року.

Президент Володимир Зеленський призначив Маркіяна Чучука послом України в Ісламській Республіці Пакистан. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

«Призначити Чучука Маркіяна Євгеновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісламській Республіці Пакистан», - йдеться у документі.

«Звільнити Лакомова Володимира Івановича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ісламській Республіці Пакистан», - зазначено у документі.

Як повідомлялося, Маркіян Чучук раніше був народним депутатом, секретарем у посольстві України в РФ, працював у МЗС, обіймав посади посла України в Таїланді, Лаосі, М'янмі.