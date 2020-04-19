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Президент розповів, що для нього буде означати перемога на Донбасі

Президент розповів, що для нього буде означати перемога на Донбасі
14:45 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Крім того, президент зазначив, що вибори на Донбасі можуть відбутись тільки після повернення Україні контролю над неконтрольованою зараз ділянкою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нього перемогою на Донбасі стане повернення тимчасово окупованих територій під контроль України. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

Відповідаючи на питання, якою він бачить перемогу на Донбасі, Зеленський відповів: "Чесно і без пафосу: для нас кожен з цих кроків – це перемога, маленька. Але ми хочемо бачити великий результат. Великий результат – повернемо наші території, буде виведення військ незаконних збройних формувань. Обов’язково будемо контролювати наш кордон з Російською Федерацією і обов’язково там пройдуть вибори", - заявив він.

"Хоча всі говорять про місцеві вибори, я розумію, але дуже важливо отримати свою територію, перш за все", - підкреслив президент.

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"А коли ми всіх людей, яких катували там довгі вже роки, – коли ми їх побачимо? Чи вони мертві – то повернемо їх батькам і вшануємо їхню пам’ять. Чи вони, дай Боже, живі. Як це можна зробити? Треба мати доступ туди. Тому для мене найголовніше – виведення військ і ми зайдемо. Якщо ми зайдемо, ми одразу повернемо своїх людей до життя. Потім кордон. Потім вибори", - сказав президент.

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Все по темі:

Президент, Донбас, Володимир Зеленський, Війна, Окуповані території.
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