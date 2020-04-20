Пандемія коронавірусу виявила глобальні недоліки в охороні здоров'я країн світу

Новини України:Міністри вирішили робити будь-які подальші дії, які можуть знадобитися для стримування пандемії, і при необхідності знову зберуться.

Міністри охорони здоров'я країн Великої двадцятки (G20) прийшли до висновку, що пандемія COVID-19 показала системні недоліки в організації охорони здоров'я в країнах світу.

Така заява була зроблена в комюніке за підсумками наради міністрів охорони здоров'я країн - членів Групи двадцяти (G20). Воно пройшло 19 квітня в режимі відеоконференції під головуванням Саудівської Аравії.

Міністри охорони здоров'я визнали, що пандемія COVID-19 "висвітлила системні недоліки в системах охорони здоров'я". Вона "показала вразливості в здатності світового співтовариства запобігати і реагувати на загрози пандемії".

Міністри G20 підкреслили, що "здоров'я і благополуччя людей лежать в основі всіх рішень, прийнятих для захисту життів, боротьби з хворобами, зміцнення глобальної безпеки в області охорони здоров'я і пом'якшення соціально-економічних наслідків, викликаних пандемією COVID-19".

Були обговорені "необхідні дії для підвищення готовності до пандемії, важливість використання цифрових рішень під час поточної та майбутніх пандемій, значимість безпеки пацієнтів і важливість підвищення якості систем охорони здоров'я".