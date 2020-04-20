Скачать
Понеділок, 20.04.2020
Порушили все що могли: Філарет на Великдень причащав прихожан з однієї ложки
Порушили все що могли: Філарет на Великдень причащав прихожан з однієї ложки
Стрілянина у Канаді: 16 осіб загинуло
Стрілянина у Канаді: 16 осіб загинуло
Бій Ломаченко-Лопес може не відбутися за порожніх трибун глядачів
Бій Ломаченко-Лопес може не відбутися за порожніх трибун глядачів
Меган Маркл дасть перше офіційне інтерв'ю після переїзду до Лос-Анджелесу
Меган Маркл дасть перше офіційне інтерв'ю після переїзду до Лос-Анджелесу

На Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ Україна головує першою

На Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ Україна головує першою
11:32 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Однією з ключових складових діяльності ОБСЄ є її політико-військовий вимір, який є сферою компетенції другого директивного органу ОБСЄ.

Сьогодні Україна перебирає від Туреччини головування у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ. Наша держава буде першою, яка головуватиме у Форумі в онлайн режимі, з урахуванням ситуації, пов’язаної з пандемією коронавірусу COVID-19. Про це йдеться у коментарі МЗС щодо початку головування України у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ, передає УНН.

"Українське головування зосередить увагу держав-учасниць на необхідності відновлення повного та сумлінного дотримання основоположних принципів ОБСЄ та норм міжнародного права, важливості подальшої спільної роботи над удосконаленням політико-військового інструментарію Організації в умовах нових викликів та загроз та стрімкого технологічного розвитку у військовій сфері", - йдеться у коментарі.

У МЗС наголосили, що до пріоритетних питань розгляду пленарних засідань увійдуть сучасні виклики регіональній та міжнародній безпеці, насамперед, гібридні загрози, мілітаризація та перешкоджання судноплавству в Азово-Чорноморському басейні, та низка інших питань у рамках мандату Форуму, зокрема, легких озброєнь та стрілецької зброї, виконання резолюцій РБ ООН 1540 (нерозповсюдження зброї масового знищення) та 1325 (роль жінок у питаннях миру та безпеки).

Форум створено у відповідності з рішенням, прийнятим 10 липня 1992 року на зустрічі глав держав і урядів країн – членів Наради з безпеки і співробітництва в Європі в Хельсінкі. 

Пандемія коронавірусу виявила глобальні недоліки в охороні здоров'я країн світу

Упродовж 2014–2020 рр. основна увага щотижневих пленарних засідань ФБС зосереджена, за ініціативи української делегації, на обговоренні та засудженні грубих порушень Росією основоположних норм та принципів ОБСЄ, насамперед, поваги до суверенітету та територіальної цілісності, окупації та спроб анексії Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, триваючої агресії та окупації РФ частини територій Донбасу, порушення Мінських домовленостей, мілітаризації Кримського півострова, Чорного та Азовського морів, актів агресії проти української корабельно-катерної групи у Керченській протоці та Чорному морі 25 листопада 2018 року, триваючому блокуванні та перешкоджанні судноплавства у Азово-Чорноморському регіоні. Делегація України протидіє дезінформаційній та пропагандистській кампанії РФ у рамках засідань. Особливий наголос під час засідань робиться на викритті злочинної практики постачання з території РФ до незаконних збройних формувань РФ важкого озброєння та військової техніки, у тому числі систем радіоелектронної боротьби, легкого озброєння та стрілецької зброї та звичайних боєприпасів (ЗЗБ), паливно-мастильних матеріалів, а також фактів проникнення на територію України російських регулярних збройних підрозділів і найманців для участі у збройному протистоянні із Збройними Силами України.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ООН, МЗС, Карантин, Україна, ОБСЄ, Форум безпекового співробітництва, Головування.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Поливаний понеділок 2020: традиція свята та походження
02 Італійський клуб Серії А погодив трансфер з АПЛ "Вулверхемптон"
03 Кіліана Мбаппе визнано найшвидшим футболістом сезону
04 ФК "Альянса Ліма" оформив трансфер з "Манчестер Сіті"
05 В Іспанії домовились дограти футбольний сезон
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Хто і як дотримувався карантину у Вербну неділю буде видно через тиждень-очільник МОЗ Степанов
Хто і як дотримувався карантину у Вербну неділю буде видно через тиждень-очільник МОЗ Степанов
Пожежі в Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжуються
Пожежі в Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжуються
Коронавірус у Росії: 43 тисячі осіб інфіковані COVID-19
Коронавірус у Росії: 43 тисячі осіб інфіковані COVID-19
20 квітня 2020-свято, прикмети і події цього дня
20 квітня 2020-свято, прикмети і події цього дня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся