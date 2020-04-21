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Шмигаль: Пожежі не загрожують критичним об'єктам у Чорнобильській зоні

Шмигаль: Пожежі не загрожують критичним об'єктам у Чорнобильській зоні
17:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня. Збитки від них попередньо оцінюються у десятки мільйонів гривень.

Загрози для критичних об’єктів у зоні відчуження немає, там продовжується локалізація трьох осередків тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"У Зоні відчуження вчора ліквідована пожежа поблизу с. Корогод. Сьогодні продовжується локалізація трьох осередків тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем. Хочу підкреслити, що загрози для критичних об’єктів Зони відчуження немає. Дякую рятувальникам за злагоджену роботу", - зазначив глава уряду.

Також, за його словами, у Житомирській області протягом двох останніх діб локалізовано три осередки пожеж, наразі рятувальники допомагають працівникам лісгоспів гасити окремі осередки тління трав'яного настилу, пеньків та деревини.

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Шмигаль запевнив, що ситуація з ліквідацією пожеж в Україні "поступово нормалізується". Прем'єр-міністр поінформував, що до гасіння пожеж у Житомирській та Київській областях залучено понад 2300 осіб та більш ніж 460 одиниць техніки.

На Житомирщині 16 квітня в Овруцькому районі виникла масштабна лісова пожежа, яка поширилася на 4300 га території, знищила 39 будинків.

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Пожежа, Чорнобильска зона, Шмигаль, Коронавірус.
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