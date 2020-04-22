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Боррель підтвердив послідовну підтримку України з боку ЄС

Боррель підтвердив послідовну підтримку України з боку ЄС
15:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Під час розмови він підтвердив послідовність ЄС у підтримці України, зокрема, в часи боротьби з пандемією коронавірусу.

Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, що має відбутися у середу у форматі телеконференції, Високий представник ЄС Жозеп Боррель провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Така інформація оприлюднена у середу на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Високий представник/Віце-президент Боррель підкреслив, що ЄС підтримує Україну у відповіді на спалах коронавірусу. 190 мільйонів євро були виділені Україні на підтримку сектору охорони здоров’я, а також для соціального та економічного відновлення. У цьому контексті сторони також наголосили на важливості протидії дезінформації, що поширюється навколо пандемії», - йдеться у інформаційному повідомленні.

Темою розмови став також обмін ув’язненими в ході конфлікту на Сході України, що відбувся 16 квітня, та необхідність продовження роботи з імплементації Мінських угод. Високий Представник ЄС наголосив на непохитній підтримці Євросоюзом суверенітету та територіальної цілісності України.

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«... Боррель привітав зусилля України у реформах, наголосивши у цьому зв’язку на важливості закону у банківській сфері. Високий Представник Боррель має намір відвідати Україну як пріоритетну мету, як тільки обставини дозволять це зробити», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається на сайті Європейської служби зовнішніх дій, Боррель також провів учора телефонні розмови з міністрами закордонних справ Білорусі і Грузії, в яких висловив солідарність у боротьбі з коронавірусом та підтримку зусиль з економічного відродження.

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ЄС, Україна, Євросоюз, Боррель.
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