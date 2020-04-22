Маас: Відеоконференція у "нормандському форматі" відбудеться наступного тижня

Новини України:Усі міністри погодилися, що наразі дуже важливим є виконання домовленостей, надання їм нового імпульсу, додав глава МЗС ФРН.

Відеоконференція міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" планується на наступний тиждень. Про це заявив 22 квітня глава німецького МЗС Гайко Маас.

"Ми домовилися, і дуже тішимося з цього, що відбудеться відеконференція в нормандському форматі на рівні міністрів, вона відбудеться наступного тижня", - заявив Маас.

За його словами, про це було домовлено під час розмов керівників дипломатичних відомств Німеччини, Франції, України та Росії у телефонному режимі.

Маас зазначив, що останніми днями говорив з трьома своїми колегами, і всі міністри констатували, що важливі пункти рішень, ухвалених на грудневому саміті нормандської четвірки у Парижі, ще не втілені в життя. Утім, розпочався обмін утримуваними особами.