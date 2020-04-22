Єрмак запропонував Уманському посаду радника

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував ексміністру фінансів Ігорю Уманському стати його радником і у цьому статусі зайнятися викоріненням корупційних схем на митниці. Про це Єрмак повідомив у Facebook.
«Команда Володимира Зеленського налаштована на жорстку боротьбу з корупцією. І мене надзвичайно обурила інформація про корупційні схеми на митниці та у податковій, які озвучив екс-міністр фінансів Ігор Уманський. Тому я запропонував йому механізм, який допоможе винищити ці схеми. Він може цим займатися у статусі мого офіційного радника із доступом до інформації державних органів», - написав керівник Офісу Президента.
«Також зберемо аналітичну групу, до якої плануємо, окрім вітчизняних експертів, запросити й міжнародних аудиторів із відповідним досвідом. Вони мають уважно дослідити усі процеси на митниці і податковій та знайти всі схеми. В результаті ми плануємо отримати від них суттєву аналітику і пакет пропозицій, як ці схеми закрити раз і назавжди», - акцентував Єрмак.
Насамкінець він зауважив, що суспільство нарешті повинно відкрито отримати відповіді на всі неприємні запитання про корупцію у цих державних органах.
Ігор Уманський був призначений на посаду міністра фінансів в уряді Дениса Шмигаля 4 березня 2020 року, а вже 30 березня Верховна Рада звільнила його з посади.