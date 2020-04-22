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Єрмак запропонував Уманському посаду радника

Єрмак запропонував Уманському посаду радника
17:48 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Єрмак поінформував, що для координації цієї роботи планується створити міжвідомчу групу, до якої повинні увійти представники різних правоохоронних структур.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував ексміністру фінансів Ігорю Уманському стати його радником і у цьому статусі зайнятися викоріненням корупційних схем на митниці. Про це Єрмак повідомив у Facebook.

«Команда Володимира Зеленського налаштована на жорстку боротьбу з корупцією. І мене надзвичайно обурила інформація про корупційні схеми на митниці та у податковій, які озвучив екс-міністр фінансів Ігор Уманський. Тому я запропонував йому механізм, який допоможе винищити ці схеми. Він може цим займатися у статусі мого офіційного радника із доступом до інформації державних органів», - написав керівник Офісу Президента.

«Також зберемо аналітичну групу, до якої плануємо, окрім вітчизняних експертів, запросити й міжнародних аудиторів із відповідним досвідом. Вони мають уважно дослідити усі процеси на митниці і податковій та знайти всі схеми. В результаті ми плануємо отримати від них суттєву аналітику і пакет пропозицій, як ці схеми закрити раз і назавжди», - акцентував Єрмак.

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Насамкінець він зауважив, що суспільство нарешті повинно відкрито отримати відповіді на всі неприємні запитання про корупцію у цих державних органах.

Ігор Уманський був призначений на посаду міністра фінансів в уряді Дениса Шмигаля 4 березня 2020 року, а вже 30 березня Верховна Рада звільнила його з посади.

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Уманский, Офис Президента, Митниця, Єрмак.
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