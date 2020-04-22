Герасим'юк обрали головою Нацради з питань ТБ і радіомовлення

Новини України:У попередньому складі Нацради Ольга Герасим’юк обіймала посаду першого заступника голови.

Головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення обрано Ольгу Герасим'юк, а її заступниками - Валентина Коваля й Олега Черниша. Відповідні рішення ухвалено на засіданні у середу, повідомляється на сайті Нацради.

"Головою Національної ради обрано Ольгу Герасим’юк. Першим заступником голови став Валентин Коваль, а заступником голови – Олег Черниш", - ідеться в повідомленні.

Крім того, Юрія Зіневича обрано відповідальним секретарем Нацради.

Зазначається, що відповідно до статей 9 і 10 закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" голова Національної ради, перший заступник, заступник голови та відповідальний секретар Національної ради обираються Національною радою із числа членів Нацради шляхом таємного голосування.