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Герасим'юк обрали головою Нацради з питань ТБ і радіомовлення

Герасим'юк обрали головою Нацради з питань ТБ і радіомовлення
20:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У попередньому складі Нацради Ольга Герасим’юк обіймала посаду першого заступника голови.

Головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення обрано Ольгу Герасим'юк, а її заступниками - Валентина Коваля й Олега Черниша. Відповідні рішення ухвалено на засіданні у середу, повідомляється на сайті Нацради.

"Головою Національної ради обрано Ольгу Герасим’юк. Першим заступником голови став Валентин Коваль, а заступником голови – Олег Черниш", - ідеться в повідомленні.

Крім того, Юрія Зіневича обрано відповідальним секретарем Нацради.

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Зазначається, що відповідно до статей 9 і 10 закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" голова Національної ради, перший заступник, заступник голови та відповідальний секретар Національної ради обираються Національною радою із числа членів Нацради шляхом таємного голосування.

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Герасимьюк, Радио, Нацрада, телебачення, Радіо і ТБ.
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