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Україна в ТКГ ініціює створення групи для відновлення контролю над кордоном

Україна в ТКГ ініціює створення групи для відновлення контролю над кордоном
00:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання Мінських угод.

Українська сторона ініціювала створення в межах Тристоронньої контактної групи робочої групи за участю представників прикордонних і митних служб України та Росії для напрацювання механізму відновлення Україною контролю над кордоном. Про це йшлося під час чергового засідання ТКГ у форматі відеоконференції, повідомляє Офіс Президента України.

"На виконання домовленостей, досягнутих на грудневому саміті лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі, українська сторона ініціювала створення в межах ТКГ робочої групи за участю представників прикордонних і митних служб України та Росії для напрацювання механізму відновлення Україною контролю над ділянкою державного кордону", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання Мінських угод.

Крім того, у межах безпекової підгрупи продовжилася робота з визначення наступних ділянок розведення сил і засобів. За даними ОП, українська сторона наполягає, що такі ділянки повинні відповідати запитам гуманітарного характеру та створювати осередки безпеки для місцевих мешканців.

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У гуманітарній підгрупі продовжено роботу з формування списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб. Водночас українська сторона привітала учасників ТКГ з успішним взаємним звільненням утримуваних осіб, яке відбулося 16 квітня.

Також, як зауважили в Офісі Президента, учасники ТКГ, спираючись на гуманітарні критерії, висловилися щодо необхідності активізації підготовки до відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування, зокрема біля населених пунктів Золоте та Щастя.

Також під час засідання обговорено модернізацію роботи ТКГ, що сприятиме прискоренню виконання Мінських домовленостей та рішень "Нормандської четвірки", ухвалених під час грудневої зустрічі в Парижі. Було домовлено про продовження роботи в цьому напрямі.

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Контроль, Донбас, "Кордон", ТКГ, Україна, Тристороння контактна група.
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