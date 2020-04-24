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Розпочалося позачергове засідання ВРУ

Розпочалося позачергове засідання ВРУ
13:51 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:На засіданні зареєструвалися 332 народних депутатів.

На ньому передбачається розглянути проект постанови ВР про скасування рішення ВР від 16 квітня про прийняття в цілому як закону проекту закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (№1043-П - 1043-П3); проект постанови ВР про скасування результатів голосування ВР про прийняття в другому читанні як закону проекту закону про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні" (№2653-П).

Також розглядатиметься проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії (№2372); проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів (№2809); проект закону про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві (№3205, 3205-1).

Крім того, в порядку денному проект закону про внутрішній водний транспорт (№1182-1-д); проект закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі) (№3364) та проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (№2234).

Міхеїл Саакашвілі може стати віце-прем'єром з питань реформ

У порядку денному на 24 квітня міститься також проект постанови ВР про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету України (№3358).

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ВРУ, Верховна Рада, Засідання, Позачергове, Народні депутати.
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