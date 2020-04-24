Позачергова Верховна Рада може зібратись напередодніх травневих свят

Новини України:Депутати розглянули у повторному першому читанні і прийняли за основу законопроєкт «Про внутрішній водний транспорт» (№1182-1-д).

Наступне позачергове засідання Верховної Ради може відбутися наприкінці наступного тижня. Таку думку висловив народний депутат Андрій Герус (фракція партії "Слуга народу") на брифінгу у Верховній Раді в п'ятницю.

"Я думаю, що позачергове засідання може відбутися наприкінці наступного тижня, напередодні травневих свят. Які там питання будуть розглядатися, поки що зарано говорити", - зазначив Герус.

Він зауважив, що це залежать від роботи комітетів, а також від того, який порядок денний сформує Президент, коли ініціюватиме таке засідання.

"Я думаю, що такі новини ми будемо мати на початку наступного тижня", - додав Герус.

Як повідомлялося, Верховна Рада 24 квітня провела позачергове засідання, на якому утворила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету, ухвалила Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів».

Парламентарії прийняли за основу проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії» (№2372), передбачивши скорочення термінів подання альтернативних законопроєктів.

Верховна Рада також підтримала скорочення на половину строків підготовки законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі)» (№3364).