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Мовний омбудсмен написала заяву про звільнення

Мовний омбудсмен написала заяву про звільнення
14:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Тетяну Монахову було призначену на посаду уповноваженого із захисту державної мови 27 листопада 2019 року.

Уповноважений із захисту державної мови Тетяна Монахова написала заяву про звільнення за власним бажанням. Про це вона повідомила у Facebook.

"Завжди виконувала правило Рузвельта: "Роби, що можеш, із тим, що маєш, там, де ти є". Та треба знайти сили вчасно усвідомити, що двері, які просто намальовані на цегляній стіні, не відчиняються", – написала вона.

Монахова також розмістила посилання на своє інтерв’ю виданню Opinion в якому найголовнішою причиною свого звільнення назвала те, що за шість місяців на посаді їй так і не вдалося домогтися створення Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови.

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"Алгоритм роботи визначено в законі ("Про забезпечення функціонування української мови як державної" - ред.). З моменту призначення протягом шести місяців треба було створити Секретаріат уповноваженого. Це абсолютно нова інституція. Проблеми почалися одразу, оскільки в законі не прописано, що секретаріат є юридичною особою", - зазначила Монахова.

Вона додала, що тільки після створення секретаріату казначейство виділяє фінансування, і тільки обравши керівника секретаріату, можна створити штатний розпис і почати отримувати заробітну платню, розмір якої, за словами Монахової, вона так і не дізналася.

"Майже пів року я лише витрачала власні кошти на поїздки з Миколаєва до Києва, винаймання там житла тощо. Без секретаріату неможливо отримати фінансування… за цей період я витратила близько 30 тисяч гривень із сімейного бюджету на свою роботу", - сказала мовний омбудсмен.

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Монахова зазначила, що за цей період провела безліч консультацій з юристами Верховної Ради і Кабінету міністрів. "Писала проєкти постанов для Кабміну про створення секретаріату. Зверталася з листами до депутатів, доповідаючи про труднощі, просила допомоги. Здійснювала спроби зареєструвати секретаріат у ЦНАПі Печерського району, але марно. Паралельно я шукала людей. У секретаріаті мали би працювати 50 осіб. Численні попередні співбесіди з потенційними кандидатами", - розповіла вона.

Марними, за її словами, були й спроби звернутись до Офісу Президента - до глави держави вона так і не потрапила.

"Я мала довге терпіння, поки була ілюзія, що повільно, але впевнено я йду до мети. Однак, коли все було нарешті готово, коли після стількох моїх зусиль питання про створення секретаріату нарешті було винесене на голосування Кабміну, а потім раптово в день голосування викреслене із порядку денного, я остаточно переконалася, що йдеться про відсутність політичної волі. Я зрозуміла, що всі мої дії заблоковані. Продовжувати брати на себе відповідальність за те, на що ніяк не можеш вплинути, просто безглуздо", - пояснила Монахова.

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Омбудсмен, Українська мова, Звільнення, Монахова.
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