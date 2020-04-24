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У Раді створили ТСК для перевірки заяв Уманського про “податкові схеми”

У Раді створили ТСК для перевірки заяв Уманського про “податкові схеми”
14:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Перше установче засідання ТСК відбудеться сьогодні о 15.00.

Верховна Рада ухвалила постанову №3358 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України». Відповідне рішення підтримали 324 народних депутати.

ТСК утворили на півроку задля розслідування цих фактів, які, ймовірно мали місце, у період із вересня 2019 року по цей час. При цьому звіт про виконану роботу має бути заслуханий на пленарному засіданні ВР не пізніше шестимісячного терміну з дня прийняття цієї постанови.

Головою цієї ТСК обрали народного депутата Івана Крулька (фракція «Батьківщина»), а його заступником – Євгена Петруняка (фракція «Слуга народу»).

Розпочалося позачергове засідання ВРУ

Членами комісії обрано також Анну Пуртову, Юлію Діденко, Сергія Бабака, Вікторію Кінзбурську, Олександра Ковальчука, Олексія Устенка (усі – зі «слуга народу»), Олександра Колтуновича («Опозиційна платформа – За життя»), Ніну Южаніну («Європейська солідарність»), Володимира Цабаля («Голос»), Тараса Батенка (група «За майбутнє») та Бориса Приходька (група «Довіра»).

Передбачається, що ТСК є повноважною в кількості 13 членів комісії, обраних до її складу за пропозиціями депутатських фракцій і груп.

При цьому Державна фіскальна служба, Державна податкова служба та Державна митна служба матимуть забезпечити доступ членів комісії до всієї інформації, яка є доречною для всебічної перевірки і розслідування, такої як записи, документи, надати додаткову інформацією, про яку можуть отримати запит від відповідних посадових осіб, а також необмежений доступ до працівників, від яких необхідно отримати відповідні докази.

«На сьогоднішні питанням, яке викликало надзвичайний суспільний резонанс, стала оприлюднена у ЗМІ інформація колишнього міністра фінансів України Ігоря Уманського щодо корупційних дій посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби України та Державної митної служби України, які призвели до недоотримання доходів Державного бюджету України в особливо великих розмірах. За оприлюдненою інформацією корупційні оборудки, які сьогодні здійснюються посадовими особами податкової та митної служби, позбавляють Державний бюджет України доходів у 120 млрд грн на рік», – йдеться у пояснювальній записці.

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Як повідомлялося, 17 квітня перший заступник голови Комітету з питань бюджету Іван Крулько (фракція «Батьківщина»), лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, керівник фракції «Голос» Сергій Рахманін, співголова депутатської групи «За майбутнє» Тарас Батенко та член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна («Європейська солідарність») зареєстрували у парламенті проєкт постанови №3358 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України».

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Все по темі:

Бюджет, ЦК, Уманский, Верховна Рада, Подіткові схеми.
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