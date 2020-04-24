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Кабмін продовжив обмеження на перетин кордону до 11 травня

Кабмін продовжив обмеження на перетин кордону до 11 травня
21:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Кабінет Міністрів продовжив діючі обмеження на перетин державного кордону України до 11 травня. Відповідне розпорядження від 24 квітня № 439-р опубліковане на Урядовому порталі.

"Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 р. № 287 "Про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"... замінивши в тексті розпорядження слова і цифри "до 24 квітня 2020 р." словами і цифрами "до 11 травня 2020 р.", - йдеться у документі.

Як повідомлялося, з 12 березня уряд запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згідно з Розпорядженням КМУ від 14.03.2020 року №287-р з 00:00 17 березня 2020 року тимчасово закрилися пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародних пасажирських перевезень. Виключення становить здійснення перевезень осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, а також представників дипломатичних установ та гуманітарних місій.

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Також з 00:00 16 березня 2020 року тимчасово заборонили перетин державного кордону на в’їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства. Обмеження не стосується тих, що мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівників іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей; водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів. В’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. А 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.

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Кабмин, Карантин, "Кордон", Коронавірус.
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