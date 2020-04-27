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СБУ назвала замовників вбивства Гандзюк

СБУ назвала замовників вбивства Гандзюк
16:58 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:За результатами розслідування, у замовленні злочину підозрюються голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та помічник-консультант депутата цієї ж ради.

Служба безпеки України (СБУ) завершила досудове розслідування про вбивство активістки Катерини Гандзюк та передала справу до суду. Про це повідомляє прес-служба СБУ. 

"Усі матеріали готові, співробітники СБУ фахово зробили свою роботу й зібрали доказову базу, яка дасть можливість чітко довести позицію обвинувачення в суді. Сподіваюся, що ця справа буде розглянута першочергово. Виконавці та замовники вбивства Катерини Гандзюк отримують заслужене покарання", ‒ сказав очільник СБУ Іван Баканов. 

За результатами розслідування, у замовленні злочину підозрюються голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та помічник-консультант депутата цієї ж ради Олексій Левін.

"За версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті.

Мангер і Левін підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу. Слідчі СБУ повідомили підозрюваним, їхнім захисникам, потерпілим та їхнім представникам про завершення досудового розслідування. Всім сторонам надано доступ до матеріалів слідства. Після того як сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, їх буде скеровано до суду для розгляду по суті", - зазначили в СБУ.

Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено. Організатора виконання замаху на вбивство Гандзюк Сергія Торбіна засуджено до 6 років і 6 місяців позбавлення волі. Виконавець злочину Микита Грабчук отримав 6 років в'язниці. Обвинувачені в пособництві Володимир Васянович та Віктор Горбунов засуджені до 4 і 3 років позбавлення волі відповідно, співучасник злочину В'ячеслав Вишневський отримав 4 роки ув'язнення.

Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий громадянин Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Владислав Мангер і Ігор Павловський - колишній помічник народного депутата від "БПП" Миколи Паламарчука.

Крім того, громадські активісти вважають, що до вбивства Гандзюк причетні колишній голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв і екс-заступник голови ОДА Євген Рищук.

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У січні 2020 року в Бургасі (Республіка Болгарія) правоохоронці затримали Левіна, який перебував у міжнародному розшуку. 16 березня Левіна екстрадували до України. 17 березня Печерський райсуд Києва ухвалив арештувати Левіна до 2 квітня. 25 березня Шевченківський районний суд Києва продовжив терміни досудового слідства у справі Гандзюк до 29 липня.

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СБУ, Активистка, Катерина Гандзюк, Вбивство, Справа, Замовники.
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