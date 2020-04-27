Українцям заборонили виїжджати з країни на заробітки

Новини України:Залишати Україну можна лише для відвідування родичів, які проживають у країнах ЄС

Кабінет міністрів тимчасово заборонив українцям виїжджати за кордон з метою роботи, зберігши можливість покинути країну через наземні пункти пропуску тільки для відвідування які проживають в країнах Європейського союзу родичів. Про це повідомив посол Естонії в Києві Каймо Кууск ERR.

"Фінляндія хотіла ввезти сезонних працівників, в загальній складності 14 тис. осіб. Були довгі переговори, і в кінці кінців Фінляндії вдалося вмовити Україну. Однак після доставки перших 200 осіб у Гельсінкі уряд України призупинило подальші чартерні рейси і сезонних працівників більше за кордон не випускають", - сказав він.

Посол додав, що якщо в якійсь конкретній країні ЄС є родичі, то можна виїхати. Наземні пункти пропуску відкриті і можна виїхати до Польщі, Румунії, Угорщини, а також Словаччини.

Нагадаємо, що після введення надзвичайного стану через пандемії коронавіруса в Україну довелося повернути близько мільйона людей з різних держав. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що повернулися люди могли б залишитися вдома і сприяти розвитку національної економіки.

Каймо Кууск також додав, що заборона на виїзд сезонних працівників встановлено без конкретної дати.

Також відомо, що один рейс з українськими сезонними робітниками вже прибув до Фінляндії. Так, 23 квітня, на заробітки в цю країну приїхали близько 200 наших співгромадян. У найближчі два тижні в Фінляндію повинно було прибути ще більше сезонних робітників, але уряд України вирішив заборонити виїзд українців з країни.