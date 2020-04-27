Відомі умови за якими будуть працювати українські ринки

Новини України:Міністерство охорони здоров'я підготувало проєкт постанови щодо відновлення роботи 280 продовольчих ринків.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

"На найближчому засіданні Уряду будемо розглядати питання відновлення продовольчих ринків. Міністерство охорони здоров‘я підготувало відповідну постанову", - зазначив він.

Степанов додав, що для того, аби робота ринків була безпечною, МОЗ та Мінекономіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю.

"Зараз планується відкриття понад 280 продовольчих ринків — тих, що зможуть забезпечити все необхідне для дотримання санітарних норм", - пояснив міністр.

Він підкреслив, що це серйозний крок до послаблення карантину і закликав дотримуватися всіх профілактичних вимог, щоб зусилля щодо недопущення розповсюдження вірусу не були марними.

Степанов також опублікував інфографіку про умови відновлення роботи ринків, серед яких:

- допуск працівників, продавців і відвідувачів виключно в медичних масках чи респіраторах, й обов’язковий безконтактний температурний скринінг;

- наявність на кожному вході на ринку антисептиків;

- не більше одного покупця на 10 м.кв;

- дезінфекція контактних поверхонь кожні три години;

- прибирання та дезінфекція всіх приміщень у кінці кожного робочого дня;

- відсутність стихійної торгівлі на прилеглих до ринку територіях;

- відстань між робочими місцями продавців — не менше 3 метрів;

- захисні екрани між продавцями і покупцями.

У понеділок в офісі Президента відбулася традиційна нарада з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19. На ній Володимир Зеленський схвалив ідею можливого відкриття ринків за певним протоколом дотримання правил безпеки.

Пізніше у відеозверненні Президент заявив, що продовольчі ринки можуть відновити роботу вже цієї п'ятниці, але за умови дотримання всіх правил безпеки.