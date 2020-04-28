Скачать
Вівторок, 28.04.2020
Коли в Україні запрацюють метро, спортзали та магазини
Коли в Україні запрацюють метро, спортзали та магазини
Президент України підписав закон про ринок землі
Президент України підписав закон про ринок землі
Українець став переможцем онлайн-турніру з шахів Sunway Sitges Sevilla
Українець став переможцем онлайн-турніру з шахів Sunway Sitges Sevilla
Оригінальний концерт Тревіса Скотта в Fortnite відвідали 27 мільйонів гравців
Оригінальний концерт Тревіса Скотта в Fortnite відвідали 27 мільйонів гравців

"Слуги народу" запропонували Шмигалю послабити карантин у деяких регіонах

"Слуги народу" запропонували Шмигалю послабити карантин у деяких регіонах
15:02 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Ініціатором звернення до прем’єр-міністра виступив народний депутат від “Слуги народу” Павло Павліш.

Депутати фракції “Слуга народу” звернулись до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із проханням розглянути можливість послабити карантин в тих регіонах, де поширення коронавірусною хвороби відбувається відносно повільно. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив заступник голови цієї фракції Вадим Струневич.

“Епідемія коронавірусу потягне за собою економічну та трудову кризу не лише в Україні, а й у світі. Тому вже зараз важливо докласти максимальних зусиль та розпочати діяти, аби знизити вплив пандемії на життя людей”, — зазначив політик.

Він також підкреслив, що кількість інфікованих у різних областях суттєво відрізняється. Так наприклад, в Києві хворих станом на 28 квітня — 1298 людей, а у Херсонській лише 88 випадків.

<

“Я також підписав цей документ, і вважаю, що так як більшість населення залишилося без коштів на існування та без фактичного місця роботи — це буде правильний крок для початку”, — підсумував Струневич.

Кабмін обіцяє цього тижня доопрацювати план виходу України з карантину

Ініціатором звернення до прем’єр-міністра виступив народний депутат від “Слуги народу” Павло Павліш. Пропозицію підтримали й поставили електронний підпис під документом майже 60 нардепів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Шмигаль, Регіони, Послаблення карантину, Струневич.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Смійтеся від душі: ранкові анекдоти 28 квітня
02 Українцям заборонили виїжджати з країни на заробітки
03 Пентагон офіційно оприлюднив відео невстановленого літаючого явища (Відео)
04 Через пандемію COVID-19 Україна недоотримає від заробітчан 3,5 млрд доларів
05 Такого дощу, як 26 квітня, у Києві не було з 1891 року
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Слуги народу&quot; запропонували Шмигалю послабити карантин у деяких регіонах
"Слуги народу" запропонували Шмигалю послабити карантин у деяких регіонах
Одна з аптек Києва відмовилась від націнки на маски
Одна з аптек Києва відмовилась від націнки на маски
Харківська лікарня зі спалахом коронавірусу перестала приймати пацієнтів
Харківська лікарня зі спалахом коронавірусу перестала приймати пацієнтів
7 чудес, які надають вам сексуальності
7 чудес, які надають вам сексуальності
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся