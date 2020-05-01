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Верховна Рада завершила розробку законопроєкту про референдум

Верховна Рада завершила розробку законопроєкту про референдум
03:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Робоча група Верховної Ради з розробки законопроєктів у сфері народовладдя завершила напрацювання першого документа з цього пакету - щодо всеукраїнського референдуму.

Про це повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На виконання розпорядження Голови Верховної Ради України ми завершили роботу, пов'язану з напрацюванням першого законопроєкту з блоку народовладдя - по всеукраїнському референдуму", - сказав Стефанчук.

Перший віцеспікер зазначив, що робоча група отримала схвальні відгуки і зауваження до законопроєкту від українських фахівців, наукових інститутів та міжнародних інституцій.

"Ми очікуємо зараз висновків від швейцарських інституцій - ми звернулися до посла Швейцарії з проханням сприяти нам у тому, щоб отримати висновки. Завдяки представникам Венеційської комісії ми переклали його англійською мовою і зробили поширеною по всьому світу. Ми очікуємо також на відгуки щодо цього законопроєкту", - заявив Стефанчук.

Перший заступник Голови ВР розраховує, що після завершення карантинних заходів відбудеться фінальне зібрання робочої групи, і цей законопроєкт буде винесено в сесійну залу на голосування.

Як повідомляв Укрінформ, представники партії "Слуга народу" готують п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето.

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28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроєкту "Про всеукраїнський референдум".

Текст цього документа було оприлюднено на сайті парламенту 4 березня та розпочалося його громадське обговорення.

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ВРУ, Референдум, Верховна Рада, Законопроєкт, Розробка, Робоча група, Напрацювання.
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