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Верховна Рада закликала парламенти світу засудити збройну агресію РФ в Україні

Верховна Рада закликала парламенти світу засудити збройну агресію РФ в Україні
14:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Депутати ухвалили постанову про звернення до парламентів іноземних держав щодо засудження збройної агресії Російської Федерації проти України.

Рішення підтримали 309 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Верховна Рада звертається до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій із закликом засудити дії Російської Федерації, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України, як такі, що суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, посилювати політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення нею збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних державних кордонів", - йдеться у тексті звернення.

Крім того, у постанові "Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в'язнів - громадян України" (№3068) український парламент просить продовжувати політику невизнання анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і засудити порушення російською окупаційною адміністрацією основоположних прав і свобод людини на тимчасово окупованих територіях.

Верховна Рада просить іноземні парламенти і парламентські асамблеї використати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми щодо РФ з метою негайного звільнення нею всіх осіб, захоплення яких спричинене триваючою збройною агресією Росії проти України, а також усіх інших громадян України, яких РФ незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Севастополя, окремих районів Донецької і Луганської областей та на території Російської Федерації.

Крім того, Рада закликає вимагати від Російської Федерації відмовитися від розширення агресивних дій в чорноморському регіоні, практики перекриття для торговельного судноплавства значних районів акваторії Чорного і Азовського морів під приводом військових навчань, практики блокування українських портів з використанням гібридних методів, дотримуватися усіх норм та вимог міжнародного морського права.

Серед вимог - скасувати заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступ до освіти українською мовою, засудити дії Російської Федерації з переслідування осіб за вираження поглядів, думки, совісті та релігії, участь в мирних зібраннях, об’єднаннях, а також вимагати забезпечення вільного розвитку традицій та культурної самобутності на тимчасово окупованих територіях України.

Український парламент закликає вимагати від Російської Федерації припинити депортацію цивільного населення тимчасово окупованої АР Крим і міста Севастополя та переміщення громадян РФ на тимчасово окуповану територію України, що призводить до зміни демографічного складу Криму та міста Севастополя.

Верховна Рада також просить іноземні парламенти засудити незаконне спорудження Російською Федерацією мостового переходу через Керченську протоку і закликає вимагати від РФ забезпечити безперешкодний та належний доступ усталеним міжнародним правозахисним механізмам на тимчасово окуповані території України з метою здійснення постійного моніторингу за ситуацією у сфері додержання прав людини.

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Звернення також містить заклик надати світовому співтовариству чіткі запевнення щодо нерозміщення на тимчасово окупованих територіях України ядерної та іншої зброї масового знищення, а також відмовитися від усіх видів військового співробітництва з Російською Федерацією і утриматися від дій та заяв, які заохочуватимуть РФ до продовження агресивної мілітаристичної зовнішньої політики, включно з продовженням збройної агресії проти України.

Ухваливши постанову, парламент доручає Голові Верховної Ради невідкладно направити текст Звернення до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.

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