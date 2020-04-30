Потураєв: Разумков дуже добре виконує роль медіатора в парламенті

Новини України:Голова Верховної Ради Дмитро Разумков дуже добре справляється з роллю медіатора під час переговорів із представниками всіх фракцій і груп парламенту щодо суперечливих моментів, вважає заступник голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков дуже добре справляється з роллю медіатора під час переговорів із представниками всіх фракцій і груп парламенту щодо суперечливих моментів, вважає заступник голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат фракції "Слуга народу" Микита Потураєв.

"Переговори проводяться на рівні парламенту. Я вважаю, що дуже серйозною медіацією завжди займається Дмитро Разумков. Якщо він бачить, що є якісь спірні питання, які викликають напруження в залі, то його роль у переговорах дуже велика: і Разумкова, і Стефанчука. Разумков ось цю функцію медіатора виконує дуже добре, в цьому сенсі він великий молодець; завжди збирає лідерів фракцій, обговорює з ними все, витрачає на це багато часу для того, щоб у залі була не битва, а конструктивна робота, нехай і з опонуванням одне одному", - заявив Потураєв в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Повний текст інтерв'ю буде розміщено на сайті агентства "Інтерфакс-Україна" у відкритому доступі.