Зеленський: знаю про труднощі карантину, його мають пом'якшити з 11 травня

Новини України:Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, вказавши, що знає про труднощі карантину, і влада робить все, щоб хоч трішки полегшити життя людям. Відповідне звернення він розмістив у своєму Tеlеgram-каналі.

"Я знаю, що карантин приніс чимало труднощів бізнесу та громадянам. Ми робимо все, щоб хоч трішки полегшити вам життя", - вказав Глава держави.

Він при цьому відзначив головні кроки в цьому напрямку:

Також він розповів, що влада забезпечила регулярну доставку в Україну вантажів з усім необхідним для боротьби з коронавірусом. "Нам також вдалося швидко розгорнути виробництво експрес- та ПЛР-тестів, багаторазових захисних костюмів, ми змогли виготовляти до мільйона масок на добу", - зазначив Президент.

"Попереду травневі вихідні. Святкуйте вдома. І не забувайте, що пом’якшення карантину заплановане з 11 травня. У нас є чіткий поетапний план, за яким все поступово буде відкриватись. Але як швидко це станеться – залежить тільки від вас", - додав Зеленський.

1 травня очільник уряду Шмигаль відзвітував Зеленському про підготовку поступового пом'якшення карантину.