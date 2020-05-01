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П'ятниця, 01.05.2020
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Зеленський: знаю про труднощі карантину, його мають пом'якшити з 11 травня

Зеленський: знаю про труднощі карантину, його мають пом'якшити з 11 травня
19:10 Сьогодні Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новини України:Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

 Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, вказавши, що знає про труднощі карантину, і влада робить все, щоб хоч трішки полегшити життя людям. Відповідне звернення він розмістив у своєму Tеlеgram-каналі.

"Я знаю, що карантин приніс чимало труднощів бізнесу та громадянам. Ми робимо все, щоб хоч трішки полегшити вам життя", - вказав Глава держави.

Він при цьому відзначив головні кроки в цьому напрямку:

Також він розповів, що влада забезпечила регулярну доставку в Україну вантажів з усім необхідним для боротьби з коронавірусом. "Нам також вдалося швидко розгорнути виробництво експрес- та ПЛР-тестів, багаторазових захисних костюмів, ми змогли виготовляти до мільйона масок на добу", - зазначив Президент.

 
 
 
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Бажаю здоров’я, дорогі українці! Ми забезпечили регулярну доставку в Україну вантажів з усім необхідним для боротьби з коронавірусом. Нам також вдалося швидко розгорнути виробництво експрес- та ПЛР-тестів, багаторазових захисних костюмів, ми змогли виготовляти до мільйона масок на добу. Я знаю, що карантин приніс чимало труднощів бізнесу та громадянам. Ми робимо все, щоб хоч трішки полегшити вам життя. Хочу відзначити головні кроки в цьому напрямку. Програма кредитів для малого та середнього бізнесу під 3-5%. Загалом на неї заплановано до 30 мільярдів гривень. 6 мільярдів спрямовано на збільшення мінімальної допомоги з безробіття. Якщо ви фізична особа – підприємець 1-ї та 2-ї групи платників податку, ви зможете отримати допомогу на дитину віком до десяти років. Попереду травневі вихідні. Святкуйте вдома. І не забувайте, що пом’якшення карантину заплановане з 11 травня. У нас є чіткий поетапний план, за яким все поступово буде відкриватись. Але як швидко це станеться – залежить тільки від вас.

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

"Попереду травневі вихідні. Святкуйте вдома. І не забувайте, що пом’якшення карантину заплановане з 11 травня. У нас є чіткий поетапний план, за яким все поступово буде відкриватись. Але як швидко це станеться – залежить тільки від вас", - додав Зеленський.

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1 травня очільник уряду Шмигаль відзвітував Зеленському про підготовку поступового пом'якшення карантину.

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Президент, Зеленский, Карантин, Україна, Звернення.
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