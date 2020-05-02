Кулеба привітав призначення Кейта Дейтона на посаду посла США в Україні

Новини України:Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення номінувати генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла США в Україні.

"Вітаю рішення номінувати нового посла США в Україні. З нетерпінням чекаю на його прибуття до Києва. Ми зустрічалися з генералом Кітом Дейтоном ще в його статусі оборонного радника в Україні, і наша взаємодія завжди була чудовою", - написав Кулеба на сторінці в Твіттері в суботу.

Раніше президент США Дональд Трамп вніс кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла в Україні, повідомила прес-служба Білого Дому.

"Кейт Дейтон із Вашингтона буде Надзвичайним і Повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні", - йдеться в повідомленні.

Дейтон наразі є директором Центру ім. Джорджа Маршалла в Німеччині. Водночас він старший радник з питань оборони США в Україні.

Раніше Кейт Дейтон служив військовим аташе в посольстві в Росії.

Після завершення у травні 2019 р. каденції посла в Україні Марі Йованович тимчасовими повіреними у справах США в Україні до 1 січня 2020 р. був Вільям Тейлор, а потім стала Христина Квін.