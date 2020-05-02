Скачать
Субота, 02.05.2020
Коронавірус у світі: підсумки за 2-ге травня
Коронавірус у світі: підсумки за 2-ге травня
Польща закупили нові міномети та гвинтівки
Польща закупили нові міномети та гвинтівки
Нападника Алексіса Санчеса орендує Рома
Нападника Алексіса Санчеса орендує Рома
Принцесі Шарлотті 5 років: нові фото від королівської родини
Принцесі Шарлотті 5 років: нові фото від королівської родини

Кулеба привітав призначення Кейта Дейтона на посаду посла США в Україні

Кулеба привітав призначення Кейта Дейтона на посаду посла США в Україні
16:42 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення номінувати генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла США в Україні.

"Вітаю рішення номінувати нового посла США в Україні. З нетерпінням чекаю на його прибуття до Києва. Ми зустрічалися з генералом Кітом Дейтоном ще в його статусі оборонного радника в Україні, і наша взаємодія завжди була чудовою", - написав Кулеба на сторінці в Твіттері в суботу.

Раніше президент США Дональд Трамп вніс кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла в Україні, повідомила прес-служба Білого Дому.

"Кейт Дейтон із Вашингтона буде Надзвичайним і Повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні", - йдеться в повідомленні.

Дейтон наразі є директором Центру ім. Джорджа Маршалла в Німеччині. Водночас він старший радник з питань оборони США в Україні.

Раніше Кейт Дейтон служив військовим аташе в посольстві в Росії.

Шмигаль відзвітував Зеленському про підготовку до пом'якшення карантину

Після завершення у травні 2019 р. каденції посла в Україні Марі Йованович тимчасовими повіреними у справах США в Україні до 1 січня 2020 р. був Вільям Тейлор, а потім стала Христина Квін.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, МЗС, Посол, Дональд Трамп, Кулеба, Україна, Кейт Дейтон.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Зеленський: знаю про труднощі карантину, його мають пом'якшити з 11 травня
02 Пристайко: уряд готує пакет умов для зацікавлених в українських заробітчанах
03 Держкіно презентувало п’ять нових фільмів на Youtube-каналі
04 Відновлення сезону в УПЛ: стали відомі можливі дати
05 Цьогоріч скасували музичний фестиваль Sziget
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На закупівлю ліків у бюджет заклали понад вісім мільярдів
На закупівлю ліків у бюджет заклали понад вісім мільярдів
В Одесі чоловіка побили через українську мову
В Одесі чоловіка побили через українську мову
В Одесі через карантин до Будинку профспілок поліція пускає по дві людини
В Одесі через карантин до Будинку профспілок поліція пускає по дві людини
Холостяк 10 сезон 9 випуск: як пройшов випуск і хто покинув проєкт
Холостяк 10 сезон 9 випуск: як пройшов випуск і хто покинув проєкт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся