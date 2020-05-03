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Україна та ще 20 держав закликають захистити свободу преси

Україна та ще 20 держав закликають захистити свободу преси
21:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини України:Журналісти та інші працівники медіа виконують важливу роботу із інформування громадськості, тому заслуговують на захист та підтримку.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві Коаліції зі свободи медіа, підписаної урядами 21 держави Європи та Північної Америки, в тому числі України.

“Захист та просування вільних, незалежних та різноманітних медіа як онлайн, так і офлайн, дуже важливе для функціонування інклюзивних, мирних та демократичних суспільств. Журналісти й працівники медіа забезпечують громадськість критичною інформацією, розширюючи наш світогляд та допомагаючи притягати до відповідальності осіб та інституції”, - йдеться у заяві.

Підписанти наголосили, що на тлі пандемії COVID-19, ці принципи ще ніколи не були більш нагальними й важливими.

“У часи подібних криз роль вільної преси важливіша, ніж будь-коли. На жаль, багато держав продовжують обмежувати та цензурувати медіа, а журналісти стикаються зі зростаючою небезпекою у все більшій кількості держав. Надто часто журналістів та працівників медіа залякують, переслідують та навіть убивають - часто безкарно - лише за те, що вони виконують свою роботу”, - зазначається у документі.

У заяві звертається увага, що її підписанти залишаються відданими пропагуванню свободи медіа та протидії усім намаганням підірвати її.

“Аби протистояти загрозам свободи медіа, усі держави повинні діяти на національному рівні, аби упевнитися в дотриманні цих фундаментальних прав в межах власних кордонів, а також підтримувати їх деінде у світі”, - підсумовується у документі.

Заява була поширена від імені Австрії, Болгарії, Канади, Чехії, Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Латвії, Литви, Люксембурга, Чорногорії, Нідерландів, Словаччини, Словенії, Швейцарії, України, Великої Британії та США.

Як відомо, Всесвітній день свободи преси відзначається, починаючи з 1993 року, з ініціативи Генеральної конференції ЮНЕСКО за підтримки Генеральної Асамблеї ООН. Саме 3 травня 1991 року в столиці Намібії була підписана «Віндхукська декларація», у якій містився заклик до урядів держав усього світу забезпечити свободу преси та її демократичний характер.

Цього року ЮНЕСКО дає старт глобальній кампанії в ЗМІ та соціальних мережах під девізом «Журналістика без страху і упередженості».

Крім того, кожного року під егідою ЮНЕСКО проходить міжнародна конференція, присвячена Всесвітньому дню свободи преси. Але у зв'язку з пандемією COVID-19 було прийнято рішення відкласти цей форум. Спочатку він повинен був проходити з 22 по 24 квітня в рамках Всесвітнього форуму в Гаазі, Нідерланди. Нові терміни Конференції - 18-20 жовтня. Передбачається, що відбудуться спільні заходи з нагоди Всесвітнього дня свободи преси (3 травня) і Міжнародного дня боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів (2 листопада).

НАТО вже готується до другої хвилі коронавірусу цієї осені

До Всесвітнього дня свободи преси міжнародна організація «Репортери без кордонів» публікує щорічну доповідь — Індекс свободи преси. Ця доповідь аналізує стан свободи преси та Інтернету у 180 країнах світу. Методологія укладення індексу базується на об'єктивних цифрах - кількість нападів, арештів, випадків цензури, кількості інших злочинів, та на оцінках міжнародних і місцевих експертів. Цьогорічний звіт має назву «Вступ у вирішальне десятиліття для журналістики, обтяжений коронавірусом». І в ньому дослідники взяли до уваги останні події, коли пандемія коронавірусного захворювання COVID-19 підкреслила й посилила низку вже наявних криз, що загрожують праву на отримання інформації.

Нині, відповідно цього звіту, Україна посідає 96 місце. І це відразу на шість позицій вище, ніж 2019-го, коли Україна була 102-ю.

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Журналистика, Преса, Європа, Держави Європи.
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