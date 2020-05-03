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Коли у світі пандемія, робота журналістів є критично важливою - Трюдо

Коли у світі пандемія, робота журналістів є критично важливою - Трюдо
21:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини України:Свобода слова та вільна преса є невід’ємними складовими міцних демократій, тож потребують надійного захисту.

Про це з нагоди Всесвітнього дня свободи преси заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Тема цьогорічного Всесвітнього дня свободи преси: “Журналістика без страху чи упередженості”. Вона підкреслює, що свободи преси неможливо досягти, якщо журналісти не можуть працювати безпечно, вільно від цензури, залякувань та насильства. Коли журналісти й інші працівники медіа не можуть розслідувати та інформувати без втручань, громадськість позбавляється надійної, точної інформації й основи демократій починають руйнуватися”, - сказав Трюдо.

Він наголосив, що свобода слова та доступ до інформації особливо важливі під час пандемії COVID-19. “Журналісти невтомно працюють на передовій, вдома та за кордоном, повідомляючи про глобальну кризу охорони здоров’я, що швидко розвивається. Утім, вони роблять значно більше за це: вони інформують нас та допомагають підтримувати безпеку”, - зазначив прем’єр-міністр.

Трюдо додав, що “вільнодумні, незалежні та поважні медіа є наріжним каменем будь-якої демократії”. “Одне не може існувати без іншого. Саме тому Канада продовжує відстоювати свободу медіа й засуджує усі спроби придушити пресу. Також тому Канада разом із членами Коаліції за свободу медіа закликає усі держави захищати доступ до вільних ЗМІ та підтримувати безперешкодний обмін інформації під час пандемії”, - підсумував глава уряду.

Як відомо, Всесвітній день свободи преси відзначається, починаючи з 1993 року, з ініціативи Генеральної конференції ЮНЕСКО за підтримки Генеральної Асамблеї ООН. Саме 3 травня 1991 року в столиці Намібії була підписана «Віндхукська декларація», у якій містився заклик до урядів держав усього світу забезпечити свободу преси та її демократичний характер.

Цього року ЮНЕСКО дає старт глобальній кампанії в ЗМІ та соціальних мережах під девізом «Журналістика без страху і упередженості».

Україна та ще 20 держав закликають захистити свободу преси

Крім того, кожного року під егідою ЮНЕСКО проходить міжнародна конференція присвячена Всесвітньому дню свободи преси. Але у зв'язку з пандемією COVID-19 було прийнято рішення відкласти цей форум на 18-20 жовтня.

До Всесвітнього дня свободи преси міжнародна організація «Репортери без кордонів» публікує щорічну доповідь — Індекс свободи преси. Ця доповідь аналізує стан свободи преси та Інтернету у 180 країнах світу. Цьогорічний звіт має назву «Вступ у вирішальне десятиліття для журналістики, обтяжений коронавірусом». І в ньому дослідники взяли до уваги останні події, коли пандемія COVID-19 підкреслила й посилила низку вже наявних криз, що загрожують праву на отримання інформації.

Нині, відповідно цього звіту, Україна посідає 96 місце, на шість позицій вище, ніж 2019-го, коли Україна була 102-ю.

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Пандемия, Журналистика, Преса, Журналісти.
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