Янукович не зʼявився до ДБР, його повторно викликали на допит

Новини України:У зв’язку з неявкою екс-президента на допит 30 квітня його повторно викликали на 15:00 13 травня.

Екс-президента Віктора Януковича повторно викликали на допит до Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні щодо державної зради колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Замани.

Відповідна повістка на допит опублікована на сайті ДБР.

"У зв’язку з неявкою 30 квітня, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, повторно викликається Янукович Віктор Федорович..., на 15:00 13 травня... для набуття процесуального статусу та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62019000000000046", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Заману, який обіймав посаду начальника Генштабу ЗСУ з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року, затримали в лютому 2019 року. Йому оголосили про підозру у вчиненні державної зради.

25 лютого 2019 року тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що реформування структури Збройних сил України за часів перебування Замани на посаді начальника Генштабу фактично передбачало анексію Криму і створення так званої "новороссии".

Тодішній головний військовий прокурор Анатолій Матіос стверджував, що Замана у січні-лютому 2014 року проігнорував дані розвідки щодо підготовки Росії до збройного вторгнення в Україну.

Сам Замана називав справу проти нього "замовною і політичною".

24 травня 2019 року Київський апеляційний суд скасував запобіжний захід Замані у вигляді тримання під вартою та обрав новий - у вигляді особистого зобов’язання. Суд скасував рішення Печерського райсуду Києва, за яким Замана мав перебувати під вартою без визначення застави по 17 червня.