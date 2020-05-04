Міхеїл Саакашвілі на днях отримає посаду в Уряді

Новини України:Яку посаду отримає політик - точно не відомо.

Колишній президент Грузії і керівник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі днями отримати офіційну посаду в Україні.

Про це УП повідомили співрозмовники в Офісі президента.

"Найближчими днями його (Саакашвілі - УНІАН) призначать. Ми не можемо поки що говорити, ким його призначать, адже про це має сказати президент... Можу тільки сказати, що він буде допомагати працювати уряду", - поділився співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Саакашвілі заявив, що отримав від президента Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем'єр-міністром з питань реформ.

За даними ЗМІ, у фракції "Слуга Народу" після довгих переговорів вдалося зібрати 140-170 голосів за призначення Саакашвілі. Після цього Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеїла Саакашвілі віце-прем'єр-міністром з реформ.

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі може увійти до Національної ради реформ.