Зеленський в черговий раз звернувся до українців у відеозверненні

Новини України:Від початку пандемії COVID-19 медична галузь в Україні перебуває за крок до коми та жива лише завдяки медикам.

Про це під час свого відеозвернення заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Від початку коронавірусу, як ніхто інший я бачу, що наша медична галузь не просто вразлива, а фактично перебуває за крок від коми, і єдине завдяки чому вона досі жива – це наші українські медики. Я не можу допустити того, що 50 тисяч із них опиняться на вулиці. Під час війни ніхто не скорочує власну армію", - зазначив він.

Нагадаємо, багато експертів попереджали про те, що почнеться урізання заробітних плат і скорочення медиків після старту другого етапу медичної реформи.

Від передчасного пом’якшення карантину до кінця року в Україні можуть загинути 120 тисяч людей. Попри негативний вплив на економіку, пом’якшення карантину буде поетапним. Про це заявив у відеозверненні Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

“Так, є негативний вплив карантину на економіку, втрати від нього болючі. Але потенційні втрати від високої захворюваності та смертності катастрофічні. Згідно досліджень, повна відміна карантину матиме шокуючі наслідки. Якщо завтра ми повернемось до звичного нам ритму життя, це потенційно плюс 120 тисяч смертей до кінця року. Саме тому пом’якшення карантину не може бути передчасним, воно поетапне”, - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову про продовження в Україні карантину до 22 травня та пом'якшення карантину з 11 травня.