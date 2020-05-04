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Януковича заочно взяли під варту

Януковича заочно взяли під варту
19:11 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Печерський суд задовольнив клопотання прокуратури про взяття Януковича під варту.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури про взяття колишнього президента України Віктора Януковича під варту в рамках розслідування кримінального провадження щодо узурпації ним влади.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прокурор у цій справі Олександр Супрун.

Він зазначив, що суддя Печерського райсуду Києва Олеся Батрин задовольнила клопотання сторони обвинувачення і застосувала до Януковича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також, за його словами, адвокати Януковича наполягали на тому, щоб їхній підзахисний брав участь в цьому засіданні через процедуру міжнародно-правової допомоги з Російською Федерацією, де нині перебуває президент-втікач.

Однак, як зазначив прокурор, в даному випадку присутність підозрюваного чи обвинувачуваного в засіданні не є обов'язковою згідно з ч.6 ст.193 КПК, яка передбачає, що слідчий суддя може обирати запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинувачуваного, якщо прокурором буде доведено, що особа оголошена у міжнародний розшук.

Це означає, що після того, як Януковича затримають, не пізніше ніж через 48 годин суд має розглянути питання щодо застосування обраного йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або обрання іншого запобіжного заходу.

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Як пояснив прокурор, сторона обвинувачення довела в суді, що Янукович нині переховується від правосуддя на території Росії.

Нагадаємо, що у Печерському суді слухається ще одна справа щодо запобіжного заходу для Януковича, а саме по провадженню щодо подій 18-20 лютого 2014 року.

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Все по темі:

Янукович, Прокуратура, Печерский суд, Экс-президент, Заочно, Взяття під варту, Клопотання.
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