Указ про проходження військової служби працівниками СБУ підписав Президент

Новини України:Прездент України Володимир Зеленський підписав указ про проходження військової служби співробітниками Служби безпеки України.

Так, Зеленський підписав указ №165/2020 про внесення змін до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України.

Відповідно, передбачається ряд змін, зокрема:

- призупинення військової служби військовослужбовців здійснюється на підставі наказів по особовому складу начальників, які мають право призначення на посади, які займають військовослужбовці, а призупинення військової служби військовослужбовців, призначених на посади Президентом України, – наказами голови СБУ;

- військовослужбовці, військову службу яких призупинено, звільняються з посад та вважаються такими, що не виконують (не несуть) обов'язків військової служби;

- військовослужбовці, військову службу яким призупинено, не входять до чисельності СБУ та інші.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України переніс призов громадян України на строкову військову службу з квітня-червня 2020 року на травень-липень 2020 року.