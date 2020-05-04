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Понеділок, 04.05.2020
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Указ про проходження військової служби працівниками СБУ підписав Президент

Указ про проходження військової служби працівниками СБУ підписав Президент
21:28 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Прездент України Володимир Зеленський підписав указ про проходження військової служби співробітниками Служби безпеки України.

Так, Зеленський підписав указ №165/2020 про внесення змін до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України.

Відповідно, передбачається ряд змін, зокрема:

- призупинення військової служби військовослужбовців здійснюється на підставі наказів по особовому складу начальників, які мають право призначення на посади, які займають військовослужбовці, а призупинення військової служби військовослужбовців, призначених на посади Президентом України, – наказами голови СБУ;

- військовослужбовці, військову службу яких призупинено, звільняються з посад та вважаються такими, що не виконують (не несуть) обов'язків військової служби;

- військовослужбовці, військову службу яким призупинено, не входять до чисельності СБУ та інші.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України переніс призов громадян України на строкову військову службу з квітня-червня 2020 року на травень-липень 2020 року.

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Все по темі:

СБУ, Законопроект, Закон, Зеленский, Військова служба, Зміни, Підписав, Проходження.
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