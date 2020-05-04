Попри коронавірус місцеві вибори мають пройти восени по всій Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наразі місцеві вибори через епідемію COVID-19 не переносяться, і сподівається, що вони пройдуть, в тому числі, і на території окремих районів Донецької та Луганської областей
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформи, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", що була організована американським аналітичним центром Atlantic Council.
Відповідаючи на питання, чи вплине епідемія COVID-19 на проведення місцевих виборів в Україні, які заплановані на 25 жовтня, Єрмак сказав: "Не знаю. Поки ми не говорили, поки дата проведення місцевих виборів залишається незмінною".
При цьому Єрмак висловив сподівання, що місцеві вибори відбудуться на всій території України, включно з тими, які на сьогодні не підконтрольні українському уряду. "Ці вибори за українським законодавством, базуючись на всіх принципах Копенгагенської конвенції, будуть дуже потужним шляхом для припинення війни на Донбасі", - заявив Єрмак.
Керівник президентського офісу відзначив, що проведенню виборів на Донбасі має передувати забезпечення усіх безпекових умов, на яких наполягає українська сторона. "Це стосується і виведення усіх іноземних формувань, і передачі кордону (під контроль Україні – УНІАН), і все інше", - підкреслив Єрмак.