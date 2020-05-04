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Попри коронавірус місцеві вибори мають пройти восени по всій Україні

Попри коронавірус місцеві вибори мають пройти восени по всій Україні
22:42 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Керівник президентського офісу відзначив, що проведенню виборів на Донбасі має передувати забезпечення усіх безпекових умов, на яких наполягає українська сторона.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що наразі місцеві вибори через епідемію COVID-19 не переносяться, і сподівається, що вони пройдуть, в тому числі, і на території окремих районів Донецької та Луганської областей

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформи, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", що була організована американським аналітичним центром Atlantic Council.

Відповідаючи на питання, чи вплине епідемія COVID-19 на проведення місцевих виборів в Україні, які заплановані на 25 жовтня, Єрмак сказав: "Не знаю. Поки ми не говорили, поки дата проведення місцевих виборів залишається незмінною".

При цьому Єрмак висловив сподівання, що місцеві вибори відбудуться на всій території України, включно з тими, які на сьогодні не підконтрольні українському уряду. "Ці вибори за українським законодавством, базуючись на всіх принципах Копенгагенської конвенції, будуть дуже потужним шляхом для припинення війни на Донбасі", - заявив Єрмак.

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Керівник президентського офісу відзначив, що проведенню виборів на Донбасі має передувати забезпечення усіх безпекових умов, на яких наполягає українська сторона. "Це стосується і виведення усіх іноземних формувань, і передачі кордону (під контроль Україні – УНІАН), і все інше", - підкреслив Єрмак.

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Офис Президента, Україна, Місцеві вибори, Регіони, Андрій Ярмак, Восени.
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