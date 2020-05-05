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Голова МОЗ розповів, що буде з медичною реформою в Україні

Голова МОЗ розповів, що буде з медичною реформою в Україні
11:52 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, той процес, який стартував 1 квітня, "важко назвати справжньою реформою".

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, МОЗ не збирається згортати другий етап медичної реформи, а виправлятиме помилки у плануванні.

"Щодо розвитку та реформування медичної галузі. Вчора президент України Володимир Зеленський звернув свою увагу саме на цю галузь під час свого відеозвернення. Президент доручив уряду та МОЗ вирішити проблеми медичної реформи України - це справді актуальна тема, і ми з президентом маємо спільне бачення: українська медицина потребує справжньої реформи, яка має запрацювати як для медичних працівників, так і для пацієнтів, яка забезпечить українським лікарям гідну оплату праці, яка забезпечить українські лікарні сучасним обладнанням, яка забезпечить пацієнтів гідним обслуговуванням", - наголосив він.

За словами Степанова, той процес, який стартував 1 квітня, "важко назвати справжньою реформою".

На переконання глави МОЗ, цей процес "не передбачає нічого доброго ані для медиків, ані для пацієнтів. Більше того, ніхто з адептів цих процесів остаточно не усвідомлює катастрофічних наслідків, які відчують на собі українці. Я кажу це не просто так, а спираючись на цифри і факти, які ми отримали за результатами аудиту медичної сфери".

Степанов зауважив, що "медреформа у тому вигляді, в якому ми її отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медичних працівників, закриття 332 лікарень - усе це через дефіцит фінансування. Якщо ситуацію залишити напризволяще, то поодинокі відеозвернення про звільнення лікарів та страйки медиків стануть щоденними масовими явищами. Ми не допустимо цієї несправедливості".

За його словами, дефіцит фінансування спостерігається у 984 лікарнях із 1747, які уклали договори з Національною службою здоров’я України.

"Тобто більше половини наших лікарень у 2020 році отримають фінансування менше, ніж у 2019 році. Якщо нічого не змінити, то мільйони українців будуть позбавлені доступу до нормального медичного забезпечення, розпочнеться стрімке поширення таких хвороб як туберкульоз", - наголосив він.

Степанов підкреслив, що команда МОЗ працює над тим, щоб невідкладно змінити ситуацію, щоб запобігти масовому звільненню медиків та закриття лікарень.

"Це не означає, що ми збираємося згортати реформу, навпаки - її треба реалізувати, але суттєво змінивши, враховуючи українські реалії та виправивши допущені під час планування помилки", - резюмував він.

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4 травня президент Володимир Зеленський закликав міністра охорони здоров’я Максима Степанова, голову профільного комітету Верховної Ради Радуцького та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка невідкладно запропонувати шляхи вирішення проблем, які виникли через новий механізм фінансування в рамках другого етапу медичної реформи.

За словами президента, через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні по Україні. Майже тисяча лікарень отримає набагато менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. Серед іншого, він зауважив, що обласні дитячі лікарні недоотримають майже 200 млн грн, а більшість протитуберкульозних лікарень і диспансерів - на межі закриття.

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МОЗ, Максим Степанов, Україна, Медичка реформа, Голова МОЗ.
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